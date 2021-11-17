إقليم جنوب تيرول الإيطالى يواجه قيودا جديدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

يواجه إقليم جنوب تيرول شمالي إيطاليا قيودا جديدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وسط أسوأ معدل تطعيم في إيطاليا.



وقال توماس ويدمان المستشار الصحي بالإقليم إن الإقليم شهد أعلى معدل إصابة أسبوعي في إيطاليا، حيث بلغ معدل انتشار المرض 390 إصابة بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام في الإقليم ذاتي الحكم الناطق بالألمانية الواقع شمالي البلاد .



وأضاف ويدمان: "نحن نعرف من الموجات السابقة للفيروس مدى سرعة خروج الوضع عن مساره. وقد يتعين علينا التعامل مع مثل هذا الوضع في المستقبل القريب " .



ولم يحصل على التطعيم الكامل ضد كوفيد 19- سوى حوالي 68 % من سكان جنوب تيرول، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط في عموم إيطاليا البالغ 8ر76 %.

وحذر حاكم الإقليم ارنو كومباتشر من أن "الوضع ليس جيدا: إننا نخاطر بمواجهة اكتظاظ المرضى في المستشفيات".



وبسبب هذا التطور، من المرجح أن يصنف جنوب تيرول في المستقبل القريب كمنطقة "صفراء" في نظام إشارات المرور الوطني الذي يصنف درجة المخاطر بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر .