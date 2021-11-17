حظر حضور المشجعين غير الملقحين فى ديربى برلين

أعلن القائمون على الفعاليات الرياضية في برلين، أن ديربي العاصمة الألمانية بين يونيون وهيرتا برلين سيقام في حضور السعة الكاملة للجماهير بعد نفاد تذاكر المباراة.



وتقام المباراة السبت المقبل على استاد آندر آلتن فورستيري بحضور المشجعين الذين حصلوا على لقاح كورونا فقط أو تعافوا من العدوى مع حظر حضور المشجعين الذين لم يتلقوا اللقاح.



ولن يتم فرض حد أقصى لحضور الجماهير، ما يعني حضور 22 آلف و11 مشجعا خلال المباراة التي تقام ضمن الجولة الثانية عشرة من البوندسليجا.



وناقش مسئولو حكومة برلين المخاطر الصحية للمباراة خلال اجتماع مع ممثلي الناديين.



وطالب الناديان بإخضاع مشجعيهم لاختبارات كورونا في يوم المباراة، مع التزام المشجعين بارتداء الكمامات لضمان قدر أكبر من السلامة، بالإضافة إلى منع دخول المشروبات الكحولية داخل الملعب.



وناقشت الحكومة مع ممثلي الناديين النواحي الأمنية في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها مقاطعة كوبنيك خلال مباراة الديربي السابقة في ديسمبر الماضي.



وقال تورستن اكمان وكيل وزارة الداخلية في برلين "الجميع يعرف مسؤولياته في سبيل إقامة مباراة آمنة، شرطة برلين صاحبة الخبرة ستكون حاضرة عن كثب

في هذا الديربي".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و77124 حالة بعد تسجيل 32048 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 97980 بعد تسجيل 265 وفاة جديدة.

وعلى صعيد آخر، دعا 35 طبيبًا وخبيرًا رائدًا من جميع أنحاء ألمانيا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى تغيير المسار بشأن سياسة مكافحة كورونا.

وكتب الباحثون في نداء من ثلاث صفحات نشرته صحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" وصحف مجموعة "دويتشلاند" الإعلامية، أنه بدلًا من إزاحة مسئولية كسر الموجة الرابعة على نحو متزايد إلى تقدير كل فرد عبر "الانتظار السلبي"، يجب على الساسة في النهاية "الوفاء بمسئولياتهم على نحو شامل".