المطاعم اليونانية تغلق أبوابها مع مطالبة ملاكها بمساعدات حكومية بسبب كورونا

أغلقت العديد من المقاهي والحانات والمطاعم في مختلف أنحاء اليونان، حيث يطالب الملاك بمساعدات حكومية للتغلب على أثار القواعد الحالية الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.

وأصبحت الأحياء الشهيرة، مثل البلدة القديمة في أثينا عن سفح جبل أكربوليس، مهجورة بصورة فعلية.

وخرج المئات من أصحاب المطاعم التي أغلقت أبوابها إلى الشوارع للاحتجاج في مدن أثينا وباتراس وسالونيكا.

وتطالب الصناعة بخفض ضريبة القيمة المضافة وتقديم مساعدات لدفع الإيجارات وتكلفة الطاقة والعمالة.

وقال وزير العمل كوستيس هاتزيداكيس لشبكة "سكاي" "في الشتاء الماضي خلال الوباء، ساعدنا صناعة المطاعم بنحو 700 مليون يورو (794 مليون دولار) بسبب الإغلاق، لم تحصل أي صناعة أخرى على مثل هذه المساعدة".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.