الهند تطالب باكستان أمام مجلس الأمن بإخلاء مناطق تحتلها فى جامو وكشمير

طالبت البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة، باكستان بإخلاء كافة المناطق التي ذكرت أنها تحتلها بطريقة غير مشروعة في ولايتي جامو وكشمير.



أكدت مستشارة البعثة الهندية الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتورة كاجال باهت، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي "موقف الهند المتمثل في أن مناطق جامو وكشمير ولاداخ كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من الهند، و لذلك فإننا نطالب باكستان بالإخلاء الفوري لكافة المناطق الخاضعة لاحتلالها غير المشروع".



وأضافت "إن نيودلهي ترغب في إقامة علاقات جوار طبيعية مع كافة الدول، بما فيها باكستان، وإن الهند ملتزمة بالعمل من أجل معالجة أي قضايا عالقة بطريقة ثنائية وسلمية"، وتابعت "لكن يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون المناخ خاليًا من الإرهاب والعداء والعنف إذا كانت هناك رغبة حقيقة في إجراء حوار ذي مغزى".



وأشارت مستشارة البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة قيام باكستان بتوفير مثل هذا المناخ، وأنه حتى يتحقق ذلك فإن الهند ستواصل اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة للرد على أي إرهاب عبر الحدود.