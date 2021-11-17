الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الأوروبى يستثمر 1.1 مليار يورو فى مشروعات تكنولوجية غير ضارة بالمناخ

تغيرات المناخ
تغيرات المناخ

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 1.1 مليار يورو في مشروعات ابتكار جديدة لتطوير اقتصاد أخضر، في إطار تحول الاتحاد إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.


وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية إن المنح الخاصة بالمشروعات سوف "تساعد في إعادة تشغيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتحقيق تعافي أخضر".


وستكون السبعة مشروعات الأكبر هي أول استثمارات يتم تمويلها من صندوق الابتكار التابع للمفوضية، وهي آلية استثمار تابعة للاتحاد الأوروبي والتي دعت إلى التقدم بطلبات في عام 2020 .


ويستهدف الصندوق تخصيص 25 مليار يورو على مدى العقد المقبل لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون من أجل المساعدة في تخليص اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الكربون.


كما تم اختيار ستة مشروعات أخرى في بلجيكا وإيطاليا وفنلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد ليتم تمويلها .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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