الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرشح الجزائر يتولى منصب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

مرشح الجزائر محمد
مرشح الجزائر محمد هامل

انتخب منتدى الدول المصدرة للغاز GECF، مرشح الجزائر محمد هامل، مستشار وزير الطاقة والمناجم، كأمين عام جديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، بدعم العديد من الدول الأعضاء في المنتدى.


ووفقا لبيان وزارة الطاقة الجزائرية فقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، الذي انعقد  الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.


ويضم المنتدى (11) دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الإستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو وفنزويلا، بالإضافة إلى (7) دول مراقبة وهي أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة.

 

ووصلت أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجزائرية إلى جنوب إسبانيا بعد 15 يوما من وقف استخدام أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" المار عبر المغرب، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

 

وأفادت قناة "كانال سور" (تلفزيون الجنوب الإسباني) بأن ناقلة جزائرية عملاقة للغاز الطبيعي المسال، رست قبل أيام في ميناء هويلفا جنوب المملكة، لتزويد البلاد بكميات من الغاز المسال.

 

ولفتت إلى أن ناقلة الغاز الجزائرية أفرغت حمولتها بميناء هويلفا الذي توجد به ثاني أكبر محطة في البلاد لتحويل الغاز المسال.

 

وأظهرت مواقع تتبع السفن أن ناقلة الغاز الجزائرية "الوقارطة" قد غادرت ميناء ساغونتو الإسباني يوم الإثنين في حدود الساعة الـ11 صباحا، ما يعني أنها أفرغت حمولة جديدة بميناء ساغونتو الذي يتوفر على منشأة لشركة "ساغاس" الإسبانية المختصة في تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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