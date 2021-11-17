الرئيس التونسى يبحث نتائج الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ، نتائج جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال لقاء الرئيس قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج.

وكانت "بودن" قد أكدت، الإثنين، الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أنه شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها.

وشددت رئيسة الحكومة على أن الحوار مع المنظمة الشغيلة يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركي بين الطرفين والاتجاه بخطوات ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين.

وقد انطلقت الإثنين أولى جلسات الحوار بين الحكومة التونسية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي - في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع - أن أول لقاء بين الوفد الحكومي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اتسم بالصراحة وكان فرصة لطرح عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى الإرادة الكبيرة للحكومة من أجل المضي قدمًا نحو بحث كل الملفات العالقة.

وأضاف "الطبوبي"، أن العمل مع الحكومة سيتواصل من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية التي تؤسس لدولة ديمقراطية ومدنية.

كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن هناك من يسعون إلى استغلال الأوضاع الراهنة للاستفادة منها سياسيًا، بالرغم من أنه لم يفوا بالعهود التي قطعوها لما تداولوا على السلطة، وهم يحاولون التحرك اليوم ليس من أجل التوصل إلى حلول بل بهدف بث التفرقة بين الجهات وتغذية الاحتقان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيد أكد، خلال لقائه مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ونشطاء من المجتمع المدني في مدينة "عقارب" بقصر قرطاج، أنه لا مجال للتفريق بين جهة وأخرى، وأن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.

وتناول اللقاء الوضع البيئي في مدينة "عقارب" والجهود المبذولة لإيجاد حلول للمخاطر التي تحف بالمواطنين في كل المناطق، كما تم التطرق إلى المشاريع التي أعدتها شركات تونسية وأجنبية في هذا الشأن والتي ستتولى وزارة البيئة دراستها وإيجاد التمويلات الضرورية لها لمعالجة النفايات حسب المقاييس الدولية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن ملف النفايات لا يهم مدينة "عقارب" فقط ولكن يشمل عدة مناطق أخرى، وأكد على أن الحلول لابد أن تنصهر في إطار برنامج وطني شامل.