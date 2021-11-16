الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر في كندا يستقبل عضو مجلس العموم الكندي جريج فيرجوس

السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد

استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم 16 نوفمبر الجاري Greg Fergus عضو مجلس العموم الكندي، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية/ الأفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندي من أصول أفريقية.

ويأتى اللقاء فى إطار مسعى يستهدف التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية، والاستماع الي تقييم مصر للتحديات التى تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والاولويات الأفريقية.

واستعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الكندية/الإفريقية، والأنشطة الذي يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

 كما استعرض السفير ابو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الأفريقية، لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها من الدول الأفريقية، مبرزاً فرص التعاون المصري/ الكندي في هذا الشأن.

من جانبه، حرص Fergus على الإشادة بدور مصر في محيطها الأفريقي، مبرزاً اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر من اجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام فى القارة. 

كما حرص النائب على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الأفريقية التي تهم صانع القرار الكندي، بالإضافة إلى الإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية. 

وأعرب خلال اللقاء عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخراط الكندي في أفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«الصحة»: تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بكورونا و69 وفاة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

بداية «نوّة المكنسة».. سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان