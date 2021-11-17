الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 بالبنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال في بنك القاهرة 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، وفي بنك مصر شهد الريال السعودي استقرارا نسبيا فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. 

استقرار سعر الريال السعودي فى التجاري الدولي
وواصل سعر الريال السعودي استقراره فى بنك CIB وسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال في المصرف المتحد نحو 4.03 للشراء و4.20 للبيع.
 
سعر الريال السعودي اليوم

وعن آخر الإحصائيات كما رصدها "الدستور"، فقد سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما في بنك بلوم سجل الريال 4.17 للشراء، و4.17 للبيع.

سعر الريال في بنك كريدي أجريكول مصر

وشهد الريال السعودي استقرارا في بنك كريدي أجريكول مصر حيث سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال في بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وعن الريال السعودي في البنك الأهلي المصري فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

أسواق الأسهم السعودية  

وواصل سوق الأسهم السعودية، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، وسط تذبذب عدد كبير من الأسهم القيادية بالسوق.

أسواق النفط

شهدت أسواق النفط العالمية تراجعا في الأسعار مع استمرار مخاوف المستثمرين من زيادة المعروض، كما انخفض خام برنت، في حين صرحت أوبك بحدوث فائض بالمعروض بداية من الشهر المقبل.  

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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