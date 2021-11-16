الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: أدعو وزير التعليم لعقد ندوة لأهالى رابعة ابتدائى والاستماع إليهم

جريدة الدستور

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وزير التعليم طارق شوقي، لعقد ندوة أو لقاء موسع مع أهالي طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على موقع "فيسبوك": "الاجتماع الموسع الذي أدعو إليه عشان الوزير يسمع من الأهالي مشكلة المنهج، لأنني عندما تكلمت مع الأهالي الناس عندها مشكلة أن الكتب تسليمها تأخر، وشايفين أن الولاد كانوا قاعدين سنتين في البيت بسبب كورونا، وأن الأطفال دخلت الصف الرابع الابتدائي بدون تأسيس جيد، والبعض بيطالب بوسائل إيضاح للأولاد من خلال فيديوهات تساعدهم على الفهم، بالإضافة إلى أن عدد من الأهالي شايف أن عدد كبير من المدرسين اللي بيدرسوا غير مؤهلين".

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

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