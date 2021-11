«التعليم» تتيح شرح جميع المواد الدراسية على «حصص مصر» باللغات الثلاث

اعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة شرح جميع المواد الدراسية على منصة حصص مصر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ودعا وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، جميع الطلاب بضرورة التسجيل الآن مجانًا عبر الرابط التالي:

https://www.hesas.eg/home

All curriculum are available now on Hesas Misr in Arabic, English and French!

Register now for free:

https://www.hesas.eg/home

كان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة الجداول المتداوله بشأن عقد اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الدراسية وحذف من مناهج الصفوف.

فقال وزير التربية والتعليم خلال رده بمجموعة معًا نستطيع، قائلًا "إن كل ما يتم تداوله عن اختبارات شهرية للصفوف أو حذف من مناهج الصفوف غير صحيح بالمرة وغير حقيقي".

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار الحكومة بمنع دخول غير المطعمين لمقارات العمل تم تنفيذه بداية من، أمس الإثنين، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وكشف الدكتور طارق شوقي، عن أنه تم تطعيم أكثر من 95% من المعلمين والإداريين العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا، منهم الجرعة الواحدة، ومنهم جرعتين، لافتًا إلى أنه جارٍ تطعيم باقي العاملين.

وكشف وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات له، عن أن الدولة وفرت حوالي 8 ملايين جرعة فايزر لطلاب المرحلة الثانوية للفئة العمرية بين 15 لـ19 سنة.

وناشد الوزير، الطلاب سرعة التسجيل للحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم.

يذكر أن العام الدراسي 2021/2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.