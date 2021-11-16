عالم أزهرى: إجبار المرأة على ارتداء الحجاب رذيلة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحجاب فرض على المرأة، لكن لا جوز إجبارها على ارتدائه، لأن الإكراه على فعل الفضيلة "رذيلة".

وأضاف الدكتور إبراهم رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز إجبار الرجل لزوجته على ارتداء الحجاب، كما يجب تصحيح النظرة تجاه المرأة، فالمرأة كاملة الأهلية، والقرآن الكريم حدد لها ميراثها وميزها فلا يجوز إجبارها على ارتداء الحجاب.