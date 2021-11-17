الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

سميحة أيوب: «فى ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب»

سميحة أيوب
سميحة أيوب

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب إن عجلة الفن الأصيل لا تتغير وأن ذلك لا يختلف  بمرور الزمن ولا تعاقب الأجيال فالفن بالأساس عملية إحساس ورسالة وعملية تنويرية.

وتابعت أيوب خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "الكتابة اتغيرت، كنا زمان بنقف على خشبة المسرح نقول رسايل حتى لو كانت سياسية وكنا ننتقد النظام بحب مش بقلة أدب، وفيه ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب".

وتعليقًا على الجدل الذي صاحب إعلان الفنانة إلهام شاهين تقديم مسرحية "المومس الفاضلة" للكاتب المسرحي جان سارتر، والتي قدمتها أيوب في حقبة الستينيات، قالت الفنانة: "كل اللي اعترضوا لم يقرأوا المحتوى، طبقوا الآية الكريمة (لاتقربوا الصلاة) بس ولم يكملوا و(أنتم سكارى)، الناس المعترضة دي في دماغهم محتوى آخر بعيدًا عن رسالة المسرحية الأصلية وهي رسالة إنسانية وتحمل قيمًا عظيمة".

وأشارت إلى أنها عندما قدمت المسرحية في الستينيات شعرت بالقلق وقتها لكونها صغيرة في السن، قائلة: "كنت صغيرة في السن وناقصة ثقافة وكنت وقتها مؤمنة بالأدوار الخفيفة زي سندريلا والحب وغيره وقلت مش عايزه الدور ده، ولما قرأتها عدة مرات اقتنعت لأني لمست وجود معنى إنساني عظيم جواها".

عمل كلمة الثلاثاء المسرح شاهين كريم الفن كتاب

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