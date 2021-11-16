العثور على جثة متحللة لرجل داخل شقة سكنية بالغردقة

تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة، بلاغًا بالعثور على جثة متحللة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة تحت إشراف العميد أحمد رفعت رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل يدعى «السيد. ب. ا»، يبلغ من العمر 61 عامًا، وأن الجثة متحللة.

تم عمل محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة، وجارٍ استكمال التحقيقات.



إعدام قاتلة صديقتها وعشيقها بالغردقة

كانت قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف بدوى، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد عبدالخالق الطحاوي، وممثل النيابة محمد الحناوي، وأمانة سر عبدالله محمد ومصطفى جلال، بالإعدام شنقًا لموظفة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لقتلها زميلتها بالعمل بمعاونة سائق لسرقتها.