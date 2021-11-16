بداية «نوّة المكنسة».. سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، بالتزامن مع نوة المكنسة التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط بدءًا من اليوم وتستمر على مدار 4 أيام متواصلة.



وتعرضت مناطق شرق ووسط المحافظة لأمطار بكثافة بين متوسطة وغزيرة، مع استقرار درجات الحرارة وهدوء الرياح.



وتستقبل الإسكندرية إحدى أشد النوات التي تتعرض لها المدينة الساحلية في فصل الشتاء، حيث تعد نوة «المكنسة» من أقوى النوات غزارة للأمطار وقوة الرياح وهي أول نوات الشتاء التي تتعرض لها الإسكندرية، وتهب في 16 نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، خريطة توقعات سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على أحياء الإسكندرية، بعد إعلان عدم استقرار الطقس وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع تعرض المحافظة لنوة المكنسة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوهًا بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارًا من صباح اليوم ولحين انتهاء حالة الطقس السيئ، إضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

سقوط امطار على الإسكندرية

سقوط امطار على الإسكندرية

سقوط امطار على الإسكندرية

سقوط امطار على الإسكندرية