الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتحى المريمى: عقيلة صالح يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة ليبيا خلال يومين

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أن الأخير سيقدم ملفه للترشح لرئاسة الدولة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليومين المقبلين، وفق الشروط التي تضمنها قانون انتخابات رئيس الدولة الصادر عن البرلمان.

 

وقال المريمي في تصريح لـ"الدستور"، إن عقيلة صالح سيعلن في بيان للشعب الليبي عقب تقديم ملف ترشحه، عن برنامجه الانتخابي والعملي لرئاسة الدولة.

 

وشدد المريمي على أن الانتخابات ستكون في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، رغم الأصوات الرافضة لإجراء الاستحقاق الوطني التي نسمع عنها ونراها لعرقلة العملية الانتخابية في ليبيا، لكن سيتم حل هذه الإشكاليات مع البلديات التي ينتمي لها هؤلاء وكذلك مع قادة القبائل والأعيان.

 

ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي

وفي سياق آخر، قدّم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، رسميًا، اليوم الثلاثاء، في لجنة انتخابية في بنغازي.

 

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت، الأحد الماضي، أن سيف الإسلام القذافي تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها جنوب البلاد.

 

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

وشرعت المفوضية العليا للانتخابات منذ 7 نوفمبر الجاري في استقبال ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المتقدمين للاستحقاق الرئاسي 9 مرشحين، في حين وصل عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية 721 مترشحًا بحسب المفوضية.

فتحي المريمي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا حفتر سيف الإسلام القذافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«الصحة»: تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بكورونا و69 وفاة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان