فتحى المريمى: عقيلة صالح يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة ليبيا خلال يومين

أكد فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أن الأخير سيقدم ملفه للترشح لرئاسة الدولة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليومين المقبلين، وفق الشروط التي تضمنها قانون انتخابات رئيس الدولة الصادر عن البرلمان.

وقال المريمي في تصريح لـ"الدستور"، إن عقيلة صالح سيعلن في بيان للشعب الليبي عقب تقديم ملف ترشحه، عن برنامجه الانتخابي والعملي لرئاسة الدولة.

وشدد المريمي على أن الانتخابات ستكون في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، رغم الأصوات الرافضة لإجراء الاستحقاق الوطني التي نسمع عنها ونراها لعرقلة العملية الانتخابية في ليبيا، لكن سيتم حل هذه الإشكاليات مع البلديات التي ينتمي لها هؤلاء وكذلك مع قادة القبائل والأعيان.

ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي

وفي سياق آخر، قدّم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، رسميًا، اليوم الثلاثاء، في لجنة انتخابية في بنغازي.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت، الأحد الماضي، أن سيف الإسلام القذافي تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها جنوب البلاد.

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

وشرعت المفوضية العليا للانتخابات منذ 7 نوفمبر الجاري في استقبال ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المتقدمين للاستحقاق الرئاسي 9 مرشحين، في حين وصل عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية 721 مترشحًا بحسب المفوضية.