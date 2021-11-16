«فايزر» تطلب تصريحًا طارئًا لاستخدام عقارها المضاد لكورونا فى أمريكا

طلبت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، الحصول على تصريح طارئ من الولايات المتحدة يخص أقراصها التجريبية المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي قللت من فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين.

وذكرت الشركة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منح الإذن لاستخدام عقار "باكسلوفيد" لعلاج أعراض (كوفيد-19 ) الخفيفة إلى المعتدلة في المرضى المعرضين لخطر أكبر من دخول المستشفى والوفاة.

وأصدرت شركة فايزر في وقت سابق من الشهر الجاري بيانات تظهر أن حبوبها قللت من خطر دخول المستشفى والوفيات بنسبة 89 في المائة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.