«الرى» تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال اليومين القادمين

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن مركز الوزارة الخاص بالتنبؤ بالفيضان يرصد السيول والأمطار كل 3 أيام، أو قبل سقوطها بـ3 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع غدًا الأربعاء سقوط أمطار خفيفة على الساحل الشمالى وشمال سيناء وعدد من المحافظات.

وأشار إلى أنه بعد غدٍ من المحتمل سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من الساحل الشمالى.