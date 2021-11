صحيفة بريطانية: تعطل تطبيقات Spotify وSnapchat في وقت واحد

توقفت تطبيقات Spotify و Snapchat وDiscord، اليوم الثلاثاء، عن العمل لفترة وجيزة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قولها، إنه من المحتمل أن يكون العطل مرتبطا بمشكلة في البنية التحتية الأساسية للمواقع، نظرا لأن انقطاع الخدمات التي تقدمها هذه المواقع بدأت في نفس الوقت.

وأفاد موقع Down Detector بأن خدمات موقع Etsy وPokemon Go وTarget to Fitbit قد تأثرت جميعها بالمشكلة.

يذكر أنه في الرابع من أكتوبر الماضي تعطلت خدمات المواقع والتطبيقات العالمية، فيسبوك وإنستغرام وواتساب؛ مما شل حركة التواصل حول العالم.

وبعد مرور يوم على ذلك العطل، نفت شركة فيسبوك، تعرضها للقرصنة الإلكترونية أو وجود أي دليل على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق، موضحة سبب العطل الذي ضرب جميع خدماتها وتطبيقاتها بما فيها إنستغرام وواتساب، وسط العديد من نظريات المؤامرة والشائعات المتداولة ومنها قيام طفل صيني "هاكر" باختراق فيسبوك.

وقال نائب رئيس شركة فيسبوك للبنية التحتية سانتوش جاناردان، في بيان، إن "فرقنا الهندسية علمت أن تغييرات الإعدادات على أجهزة الراوتر الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى تعطل هذا التواصل".

وأضاف: "نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك أي نشاط ضار وراء هذا العطل، وسببه الرئيسي كان تغييرا خاطئا في الإعدادات من جانبنا، وليس لدينا أيضا أي دليل على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة هذا العطل".

وتابع جاناردان بالقول: "يعتمد الناس والشركات حول العالم علينا يوميًا للبقاء على اتصال. نحن نتفهم تأثير مثل هذه الانقطاعات على حياة الناس، ومسؤوليتنا في إبقاء الناس على اطلاع بشأن الاضطرابات في خدماتنا".

واختتم رئيس شركة فيسبوك للبنية التحتية بيانه قائلا: "نعتذر لجميع المتضررين، ونعمل على فهم المزيد حول ما حدث حتى نتمكن من الاستمرار في جعل بنيتنا التحتية أكثر مرونة".

وكان هذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، ولا هو بالحادث المعزول، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

كما أفاد "داون ديتيكتور" بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"غوغل" و"أمازون" و"تيك توك"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.