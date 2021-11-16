الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحل الوحيد مع القمص زكريا بطرس هو أن نتعامل معه قانونًا، لأن التعامل القانوني مجدٍ ورادع.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "رغم الجرم الكبير الذي ارتكبه زكريا بطرس لكن لو حد جرب ورفع قضية وقال للقضاء الأمريكي الراجل ده يطعن في الإسلام والقرآن والرسول هيترد عليه إن دي حرية رأي، لكن القضاء يقبل أن تقيم دعوى وتقول إن ما يقوله بطرس تحريض على الكراهية".