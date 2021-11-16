الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحل الوحيد مع القمص زكريا بطرس هو أن نتعامل معه قانونًا، لأن التعامل القانوني مجدٍ ورادع.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "رغم الجرم الكبير الذي ارتكبه زكريا بطرس لكن لو حد جرب ورفع قضية وقال للقضاء الأمريكي الراجل ده يطعن في الإسلام والقرآن والرسول هيترد عليه إن دي حرية رأي، لكن القضاء يقبل أن تقيم دعوى وتقول إن ما يقوله بطرس تحريض على الكراهية".

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

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