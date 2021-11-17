جد أبناء نجلاء بدر فى «ويبقى الأثر» يهددها خلال الحلقة الرابعة

حققت الفنانة نجلاء بدر ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل إلا أنا، والذي تقوم ببطولته نجلاء مع الفنانين لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسى، ويخرجها أحمد يسري.



وتصدر مشهد صدام نجلاء بدر بأفكار نجلها وهي المشاهد التي جعلتها تتصدر التريند أكثر من مره في الحلقات السابقة على السوشيال ميديا.



وخلال حلقة اليوم قامت نجلاء وهي التي تجسد دور الأم "ياسمين" بالعثور على نجلها في الشارع وهو ذاهب إلى البحر، لتقوم بتعنيفه بطريقة قاسية ليقوم بالاعتذار لها.



ومع مرور الحلقة تجد "ياسمين" نفسها في وضع محرج مع جد أولادها والذي يجسد شخصيته محمد التاجي، الذي يقوم بتعنيفها بسبب سفرها دون أذنه، لتدخل في حاله شجار معه، بعدما هددها بعمل محضر في القسم بسبب سفرها دون أذنه لانه الوالي الشرعي للعيال، ليقوم بتعنيفها وتهديدها اذا لم تعود إلى القاهرة مرة أخرى.