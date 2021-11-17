الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جد أبناء نجلاء بدر فى «ويبقى الأثر» يهددها خلال الحلقة الرابعة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حققت الفنانة نجلاء بدر ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل إلا أنا، والذي تقوم ببطولته نجلاء مع الفنانين لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسى، ويخرجها أحمد يسري.


وتصدر مشهد صدام نجلاء بدر بأفكار نجلها وهي المشاهد التي جعلتها تتصدر التريند أكثر من مره في الحلقات السابقة على السوشيال ميديا.


وخلال حلقة اليوم قامت نجلاء وهي التي تجسد دور الأم "ياسمين" بالعثور على نجلها في الشارع وهو ذاهب إلى البحر، لتقوم بتعنيفه بطريقة قاسية ليقوم بالاعتذار لها.


ومع مرور الحلقة تجد "ياسمين" نفسها في وضع محرج مع جد أولادها والذي يجسد شخصيته محمد التاجي، الذي يقوم بتعنيفها بسبب سفرها دون أذنه، لتدخل في حاله شجار معه، بعدما هددها بعمل محضر في القسم بسبب سفرها دون أذنه لانه الوالي الشرعي للعيال، ليقوم بتعنيفها وتهديدها اذا لم تعود إلى القاهرة مرة أخرى.

الفنانة نجلاء بدر سوشيال ميديا محمد التاجي مسلسل الا انا لطفي لبيب أماني التونسي كوجاك أمل اول حكاية ويبقى الأثر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الزمالك يعلن موقفه من فيديو بن شرقى وأبو جبل

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

إحباط تهريب كميات كبيرة من الاقراص المخدرة بمطار القاهرة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان