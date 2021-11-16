الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى الغردقة

حادث
حادث

أصيب 9 أشخاص بإصابات خطيرة إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، مساء اليوم الثلاثاء، أعلى الطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

كانت غرفة عمليات عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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