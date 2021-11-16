الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ميكروسوفت تكتفى بتحديث سنوى واحد لنظام التشغيل ويندوز 10

ميكروسوفت
ميكروسوفت

قررت شركة ميكروسوفت الاكتفاء بتحديث واحد فقط سنويًا لنظام تشغيلها ويندوز 10.
وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية أن تلك الخطوة تسهم في خفض عدد الترقيات السنوية لمستخدميها إلى النصف.
يأتي ذلك بعد إصدار ويندوز 11 في الشهر الماضي وهو أحدث نظام تشغيل من الشركة.
وقالت الشركة "إنها ستصدر تحديثًا سنويًا واحدًا فقط لـ Windows 10، بدلًا من إجبار المستهلكين على التحديث مرتين سنويًا، ويعمل Windows 11 على جدول سنوي مماثل.
ولا يزال نظام تشغيل ويندوز هامًا لأعمال الشركة، حيث يسهم بحوالي 13% من الإيرادات.

كاليفورنيا ويندوز 10 ميكروسوفت الولايات المتحدة

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