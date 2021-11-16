الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة «نصاب الشقق» بالقاهرة الجديدة إلى محكمة الجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بغرض تسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم  “م .ع، 33 سنة”، عاطل، قام بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم في شراء شقق سكنية بأسعار مخفضة.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم لاستيلاء على مبالغ مالية من 3 أشخاص، نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق بمناطق القاهرة الجديدة. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أوهم المواطنين بتسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، واستولى منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

العقوبة

ووفقًا للمادة 336، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر

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