الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل ربة منزل وإصابة نجلها فى مشاجرة بأسوان

مشاجرة
مشاجرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ابنها فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتم استدعاء الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الرمادى استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ابنها بطلق نارى، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج والجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المشاجرة المسلحة التى وقعت أحداثها اليوم، أدت إلى مصرع سيدة تدعى "و.ع" وإصابة ابنها، وتعد امتدادًا لمشاجرة وقعت أمس بالأسلحة بين عائلتين بمنطقة الرمادى بمركز إدفو شمال أسوان، وبدأت بسبب مشاجرة بين الأطفال عقب لهوهم مع بعضهم البعض.

بسبب «كيس قمامة».. قتل وإصابة 3 أشخاص فى الإسكندرية

قتل شاب وأصيب شقيقه وشقيقته طعنًا بسكين على يد جارهم أمام سكنهم بمنطقة العجمي، في الإسكندرية، بسبب الخلاف على إلقاء كيس قمامة أمام العقار.

ورد إخطار للواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية من قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة بوابة 8 بالعجمي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "محمد.ر.ال" وإصابة شقيقه وشقيقته.

وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين فتاتين، جيران بعقار واحد، بسبب الخلاف على إلقاء إحداهما "كيس قمامة" أمام العقار، تطورت إلى مشاجرة، استل شقيق إحداهما سكينًا وطعن المجني عليه وشقيقه وشقيقته، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الاثنين الآخرين.

ألقي القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث لمنع تجدد المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

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وائل لطفي

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