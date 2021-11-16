الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

دراسة تكشف قيام «فيس بوك وإنستجرام» بجمع بيانات عن الأطفال

فيس بوك
فيس بوك

كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عن أن تطبيقي «فيس بوك وإنستجرام» يراقبان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أثناء قيامهم بتصفح الإنترنت ويجمعان بيانات عنهم، على الرغم من قولهم علنًا إنهم لن يفعلوا ذلك لأغراض الدعاية.

وأنشأ المسئولون عن الدراسة، 3 حسابات مزيفة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا وشابين يبلغان من العمر 16 عامًا، وتمكن الباحثون من مشاهدة البيانات التي تم جمعها بواسطة برنامج الشركة عبر «فيس بوك وإنستجرام وماسنجر»، حيث زار المستخدمون مواقع مثل الصحف المحلية وتجار الملابس بالتجزئة.

ووجد الباحثون أنه يمكن لفيس بوك جمع البيانات من الصفحات التي يفتحها الأطفال، وجمع معلومات مثل الأزرار التي ينقرون عليها، والمصطلحات التي يبحثون عنها، أو المنتجات التي يشترونها أو يضعونها في سلة التسوق الخاصة بهم.

واشنطن الأطفال بيانات عن الأطفال انستجرام فيس بوك فيسبوك

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