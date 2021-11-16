الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الأرصاد»: سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية السبت والأحد

جريدة الدستور

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن محافظة الإسكندرية بدأت الأمطار اليوم وهي خفيفة حتى الآن ومتوقع في الساعات المقبلة اعتبارًا من صباح الأربعاء أن تكون متوسطة لغزيرة وستكون رعدية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحالة عادية ومتوسطة ولا يوجد منها خطر، ولكن السبت والأحد كمية الأمطار أكبر ونشهد حالة من عدم الاستقرار على الشمال والدلتا ومدن القناة".

التفاصيل…..

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

مصر تدين التفجيرات الانتحارية فى أوغندا

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

موسم الأمطار يبدأ من الغد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«ميتافيرس».. التحدى الجديد أمام أقسام إدارة الموارد البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان