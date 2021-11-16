«الأرصاد»: سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية السبت والأحد

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن محافظة الإسكندرية بدأت الأمطار اليوم وهي خفيفة حتى الآن ومتوقع في الساعات المقبلة اعتبارًا من صباح الأربعاء أن تكون متوسطة لغزيرة وستكون رعدية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحالة عادية ومتوسطة ولا يوجد منها خطر، ولكن السبت والأحد كمية الأمطار أكبر ونشهد حالة من عدم الاستقرار على الشمال والدلتا ومدن القناة".