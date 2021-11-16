الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس البرازيلى يفتتح مقر سفارة بلاده فى البحرين

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

افتتح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، رسميا اليوم الثلاثاء، سفارة بلاده لدى البحرين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بولسونارو - خلال مراسم الافتتاح، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستصبح أقوى في ظل سعيهما نحو تحقيق تطلعاتهما المشتركة بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن حضور الرئيس البرازيلي يشكل انطلاقة مهمة للسفارة البرازيلية في البحرين، معربا عن تطلع بلاده ليكون افتتاح السفارة، نقطة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وأكد الزياني أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للسفارة وموظفيها لضمان نجاح مهامها المرجوة، متطلعا إلى التعاون مع السفير البرازيلي الجديد لدى البحرين في القريب العاجل.

المنامة البحرين الرئيس البرازيلي البرازيل

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