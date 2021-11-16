الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: تطعيم 24.3 مليون بالجرعة الأولى للقاح كورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و373 ألفا و815 شخصا حتى اليوم، وبلغ إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونا و460 ألفا و 518 شخصا.
وذكر بيان للصحة المغربية صدر اليوم الثلاثاء أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 6025 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، و32006 أشخاص بالجرعة الثانية.
وأشار البيان إلى أن إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة المعززة الثالثة للقاح المضاد لكورونا بلغوا مليونا و 586 ألفا و991 شخصا.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة للفيروس التاجي.

الرباط كورونا الجرعة الاولى المغرب

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