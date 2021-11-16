بغداد: تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في بيلاروسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية.

وقال الصحاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: "نشهد إقبالا في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافرا، و65 طالبا لجواز المرور"، مؤكدا أن الوفود الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر في بيلاروسيا.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقي المهندس أركان الشيباني قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأنه سيتم تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين من بيلاروسيا الخميس المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه ببذل المزيد من الجهود.

وعلي صعيد آخر، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين الذي أوردته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية: "تبادل بوتين ولوكاشينكو وجهات النظر بشأن أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار المحادثة الهاتفية التي أجراها الأخير، أمس، مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية الاتحادية، أنجيلا ميركل".

وكانت الحدود بين بيلاروسيا وبولندا قد شهدت توترات خلال الأيام الأخيرة، على خلفية توجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا نحو الحدود البولندية في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

وقرر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، توسيع نطاق العقوبات المفروضة ضد بيلاروسيا ليشمل أفرادا وكيانات بتهمة تسهيل "العبور غير القانوني" لحدود الاتحاد الأوروبي.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بافتعال أزمة المهاجرين، الذين يريدون دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ رداً على العقوبات.