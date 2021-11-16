حنان يوسف تشارك في المؤتمر الفكري العربي بتونس

شاركت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، رئيس المنظمة العربية للحوار، رئيسة وحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد العالمي للتجديد العربي في أعمال المؤتمر الفكري الأول للمعهد العالمي للتجديد العربي والذي عقد بمدينة الحمامات التونسية في الفترة من 7 - 10 نوفمبر 2021 في عدد من الأنشطة داخل المؤتمر.

شاركت في الجلسة الرئيسية الإعلام والتكنولوجيا وتحدثت في مداخلتها حول العلاقة بين الإعلام وأطر التجديد في الوطن العربي، مؤكدة أن وسائل الإعلام لا تنفصل عن واقعها وبيئتها ومجتمعها، لأنها تعبر عن هذا الواقع بصدق وشفافية، رغم الإبداع المطلوب والخيال في بعض الأحيان.

المؤتمر الفكري العربي بتونس

يلاحظ في هذا الشأن أن بعض هذه المؤسسات أفرغت من المحتوى الإعلامي مضمونه وجعلته إعلاما خاليا من أخلاقيات العمل مستندًا في ذلك إلى أساليب التحريض الطائفي، العرقي والديني، التحفيز المعنوي والمادي وإرساء خطاب الكراهية والتطرف في الرأي ‎مع تراجع قيم المهنية والتوازن في المحتوى الإعلامي والاختلاط السلبي بين مفهومي الحرية والمسؤولية الاجتماعية في الخطاب الإعلامي نتج عنه أداء إعلامي يبعث على الكراهية.

المؤتمر الفكري العربي بتونس

وقدمت الدكتورة حنان يوسف رؤية حول كيفية قيام الإعلام العربي بدعم مسارات التجديد أكدت فيها أنه يجب على الإعلام العربي أن يعتمد على رؤية استراتيجية بمصفوفة قضايا واضحة، ليعرف الإعلام ما يريد أن يقدم من قيم ومشروعات التجديد العربي مع العمل على التدفق المكثف كما وكيفا لكل مسارات التجديد العربي في مضامين الإعلام العربي البديل ويسعى إلى تحقيقه والتوازي في الاهتمام بين منصات الإعلام الجديد ووسائل الإعلام الأخرى ليتناسب مع كافة فئات الجمهور المستهدف.

المؤتمر الفكري العربي بتونس

ودعت إلى طرح سيناريو إعلامي جديد يبني على التآزر الاجتماعي لمفهوم التجديد بديلاً عن السيناريوهات الإعلامية ما بين السيناريو المرجعي أو الديني أو التفكيكي وهي سيناريوهات رجعية لا تحقق تقدمًا أو دعمًا لمفهوم التجديد.

المؤتمر الفكري العربي بتونس

وقدمت الدكتورة حنان يوسف ورقة بحثية أخرى تحت عنوان الاتجاهات النقدية للإعلام العربي في دعم قضايا التجديد - صورة المرأة نموذجًا"، مضيفًا أن صورة المرأة العربية حظيت في وسائل الإعلام باهتمام ويثار معها التساؤل: هل قدمت قضايا المرأة العربية في إطار مرجعي من منطلق مفهوم التجديد ام انحصرت المعالجات في قوالب تقليدية بالية.

المؤتمر الفكري العربي بتونس

وسعت الدراسة إلى بناء أطر تجديد في صورة المرأة فى الإعلام العربي كنموذج لمعالجات إعلامية تبني على أطر التجديد لقضايا المجتمع العربي يساهم فيه جميع قطاعات الأمة العربية في إعادة بناء الوطن العربي.

كما ترّأست جلسات الأبحاث العلمية لوحدة الدراسات الإعلامية التي تضمنت عدد من بحوث الإعلام العربي المتميزة.

المؤتمر الفكري العربي بتونس

في ختام المؤتمر، تم تكريم د. حنان يوسف من قبل الدكتور خضير المرشدي، رئيس المعهد العالمي للتجديد العربي على مشاركتها وجهودها في مجال الدراسات الإعلامية لدعم قضايا التجديد.