إصابة 8 أشخاص في حادثى تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى منفصلين بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون بمحافظة البحيرة لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث، حادث تصادم سياره ملاكى، مع سيارتين ربع نقل أمام طريق مستر الرست هاوس، بالطريق الصحراوي بدائرة المركز الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "محمود تمام حلمى صابر" ٣٠ سنة مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب اشتباه كسر بالركبه اليمنى ،و"محمد وليد حسن" ١٨ سنة مقيم بمحافظة القاهره مصاب كدمات متفرقة بالجسم ،و"هدير محمود على" ٢١ سنة مقيمة بمحافظة القاهره مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ،و"اسماء عبد الغفار" ٢١ سنة مقيمة بمحافظة القاهره مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ،و "زياد كرم عبد العزيز" ١٩ سنة مقيم بمحافظة القاهره مصابة كدمات متفرقة بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة نقل عند الكيلو ١١٧ اتجاه الإسكندرية الصحراوى اسفر الحادث عن إصابة :-"أحمد محمد القلفاط - ٢٢ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصاب إشتباه نزيف داخلي بالبطن، و" يوسف مجدى محمود" ١٧ سنة مقيم بناحية مدينة حلوان مصاب اشتباه كسر بالفخذ والساق اليمنى، وأحمد محمد أحمد - ٣٨ سنة، مقيم بناحية مدينة حلوان كدمات بالصدر واشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.