«ميتافيرس».. التحدى الجديد أمام أقسام إدارة الموارد البشرية

الصيف الماضى عندما كان معظمنا يكتشف أفضل طريقة للعودة إلى المكتب، بعد انتشار فيروس كورونا، والتأقلم مع العمل فى المنزل، أتى علينا بديل جديد، تم الإعلان عنه مؤخرًا وهو العمل عبر Metaverse، لتصبح أماكن العمل الافتراضية الجديدة فى Metaverse، بعد أكثر من عام من الوجود على شاشة Zoom، حيث بدا أن المكتب الافتراضى ثلاثى الأبعاد أكثر إثارة للاهتمام.

كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Facebook، مؤخرًا، فى بيان، عن رؤيته للجيل القادم، من تكنولوجيا مكان العمل، حيث شارك العالم استراتيجيته فى نقل Facebook من منصة للتواصل الاجتماعى إلى منصة عالم افتراضى جديد بمسمى Metaverse.

وقال: «يمكننا الوجود مع الناس فى المساحات الرقمية، إذ سيكون ميتافيرس إنترنت متجسدًا تكون بداخله بدلًا من مجرد النظر إليه، فهى تجربة رائدة تتيح للأشخاص الاجتماع معًا للعمل فى نفس الغرفة الافتراضية، بغض النظر عن المسافة الفعلية، إذ يعمل ميتافيرس عبر الواقع الافتراضى والويب، وهو مصمم لتحسين قدرة فريقك على التعاون الاتصال عن بُعد».

وقالت الدكتورة، آنا أ. تافيس، مديرة قسم الموارد البشرية، بجامعة نيويورك، عبر موقع «linkedin»، إن توسع Metaverse هو بالفعل عامل مهم، لا يمكن للموارد البشرية ترك قرارات وتصميمات مكان العمل للجيل القادم للمطورين والتقنيين وحدهم، «نحن بحاجة إلى فهم ماهية Metaverse وكيف يمكن أن تساعد وأين تتجه؟ كما أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على التأثير على تكنولوجيا الجيل القادم قبل فوات الأوان». فيما حلل الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك تأثير ميتافيرس، على الأشخاص، وقال إنه يحول حياة الشخص من الواقع إلى عالم افتراضى شديد الخطورة، يمكن أن يجعل الإنسان يستغنى عن أحلامه بالعالم الجديد الذى يصنعه بيده، حيث يستطيع تصميم بيته، وأن يتخيل مساحته أكبر حجمًا».

وأضاف، لـ«الدستور»، أن أخطر ما فى الموضوع أنه سيكون لدى كل شخص القدرة على استدعاء الشخصيات التى يعيش معها، فمن الممكن أن يتحدث مع زوجته وأولاده، ولا يوجد ضمان واحد أن شخصًا آخر لن يدخل أو يخترق الخصوصيات، وأن يرى منازل وأسر المستخدمين المشاركين معه فى استخدام غرف الواقع الافتراضى، وهو ما يطلق عليه اختراق خصوصية بشكل معلن أمام ملايين البشر فى نفس التوقيت».

وتابع: «يمكن للشخص أن يغير من شكله وملامحه، وبالتالى ستكبر مساحة الخداع، ويمكن استدعاء وجوه شخصيات مشهورة، وبالتالى يتحول الشخص إلى نجم افتراضى، وحينها يدلى بالعديد من التصريحات التى يمكن أن تقلب العالم رأسًا على عقب». وقال خبير أمن المعلومات، وليد حجاج: «التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يمكنها أن تنقلك حيث تريد، ويوجد العديد من الاستفادات للميتافيرس، فعلى سبيل المثال طلاب كلية الطب يمكنهم رؤية علم التشريح بصورة أوضح من خلال تطبيقات ميتا، ولكن فى نفس الوقت سوف يدمج الشباب الصغير فى عالم خيالى، ومن ثم يحدث نوع من الاندماج، الذى سيصعب التخلص منه فيما بعد».

وأضاف لـ«الدستور»: «ستكون النتائج وخيمة، حيث تتماهى الحدود بين الواقع والخيال، وسيجد الشخص نفسه عرضة لمجموعة من الاضطرابات، والمشكلات التى لا يمكن السيطرة عليها مثل حوادث بابجى، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، ولعبة الحوت الأزرق التى أدت للكثير من حوادث الانتحار، حينها سنشعر بأننا بداخل لعبة بعينها ويتوجب علينا القيام بأوامرها على أكمل وجه حتى نقتنص الفوز، لذلك ربما سنسمع خلال الفترة المقبلة عن مزيد من الأمور التى لن يستوعبها العقل البشرى».

وأوضح خبير أمن المعلومات أن «ميتافيرس» على الرغم من أنه سيساعد الشخص على تطوير ذاته بشكل واضح، وسيجعله أكثر جرأة واختلاطًا بالعالم الخارجى، وأنه سيجعله يتخلص من المخاوف التى لطالما لازمته- فإنه فى نفس الوقت من الممكن أن يؤثر على الحياة النفسية لبعض الأفراد، فكل شخص لن يستطيع تحقيق شىء فى الحياة الحقيقية وسوف يلجأ إلى العالم الافتراضى من أجل تحقيق أحلامه فى أن يصبح غنيًا، أو قويًا، أو محبوبًا، ومن ثم من الممكن الدخول فى العزلة والاكتئاب. وبالنسبة إلى أمن المعلومات، فستصبح الشركة لديها كل المعلومات الخاصة بالمستخدم، وكأنها معك فى منزلك، وستعرف ماذا ترتدى؟ ماذا تأكل؟ وأين ستذهب؟ ما هى مشاعرك؟ وما هو روتين يومك، «لأننا ببساطة نحيا بداخله، وكل شىء بالنسبة له مباح وفق آخر تصريحات لمارك، فكل ما يتم جمعه من معلومات يمثل بالنسبة للشركة ثروة طائلة». وأشار «حجاج» إلى تصريحات مسربة لمؤسس فيسبوك قال فيها إنه سيتغاضى عن أى شىء طالما سيجنى من ورائه أرباحًا. وتابع: «المسئولون عن أمن المعلومات لن يكون بمقدورهم حماية المستخدم ما يسعى هو بنفسه لحماية نفسه، من خلال مراقبة استخدامنا للتكنولوجيا الجديدة والتعامل معها بحذر شديد، والتركيز على الجوانب الإيجابية للميتافيرس، مثل زيارة دولة ما من خلال العالم الافتراضى، أو السفر إلى كوكب بعيد».