الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

4 خطوات لمواجهة المدير المتسلط وتحقيق النجاح

المدير المتسلط
المدير المتسلط

كشف موقع «هارفرد بيزنس ريفيو» عن عدة خطوات يجب اتباعها مع المدير الذى يتلاعب بموظفيه، ويدفعهم دائمًا للشك بأنفسهم ويحاول التحكم بهم. وداخل فريق العمل يوجد دائمًا «قائد» هو الذى يشعر بالفريق، وينقل معاناتهم وهو الذى يواجه «المدير» المتسلط الذى يتحكم فى فريق العمل، ولا يحتويهم ويحبطهم ولا يدفعهم نحو النجاح. 

استمع جيدًا إلى زملائك 

يسعى بعض المديرين لغرس الشك بالذات فى نفوس موظفيهم، وعندما يمتلك الموظف الشجاعة للمواجهة والتحدث عما يمر به، يجب عليك البدء بالاستماع إليه وتصديقه، فقد يلجأ إليك لأنه يشعر بالأمان معك.

كن منتبهًا لأنماط التلاعب

رغم أنك قد لا تكون حاضرًا دائمًا لمعرفة التلاعب الذى يحدث فى فريق العمل فبإمكانك البحث عما يدل على ذلك، وإذا تحدث إليك أحد الموظفين عن تجربة فمن الضرورى أن تنتبه للإشارات الدقيقة، وهذا هو دور القائد الفعّال أيضًا، واحرص على الانتباه لأنماط التلاعب التى تحدث أثناء المحادثات والمراسلات المكتوبة والأنشطة التى تقام خارج أوقات العمل.

تدخَّل فى اللحظات الحاسمة

إذا لاحظت أن المدير أقصى أحد موظفيه من اجتماع ما فاحرص على دعوة هذا الموظف لتستمع إليه، وإذا اختلق المدير رواية سلبية عن أداء الموظف فى جلسات التخطيط، فواجهه فى نفس اللحظة.

استعن بوثائقك الرسمية

إذا كان هذا المدير يتلاعب بالموظف حاليًا فعلى الأرجح أنها ليست المرة الأولى، لذا اطلب من الموارد البشرية مراجعة معدلات تراجع الفريق، وعليك أن تدعم الموظف الذى يعانى من تلاعب المدير حين يتحدث عما مر به، وذلك بتقديم وثائقك الرسمية التى سبق أن أعددتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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