الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام للدفعة الجديدة من البرنامج، بعدما شمل 3 دفعات متتالية منذ عام 2016.

وقال البرنامج في بيان: “استكمالا لمسيرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي إيماناً بدور الشباب القيادي، فهم أمل مصر ومستقبلها.. يعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام للدفعة الجديدة من البرنامج".‎

وتابع البيان: "خمسُ سنوات من العمل والنجاح المتواصل.. نحو خدمة وحب وطننا الغالي مصر ..يمكنكم التسجيل الآن عبر الموقع الالكتروني  https://profile.plp.eg/"

البرنامج عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، ويدار من خلال إدارة متخصصة محترفة ويتعاون فى تنفيذه عدداً من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة كي تكون قادرة على تولي المسئولية وتحمل مهام العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر، ويهدف البرنامج كذلك إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، يتم ضخها في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الإداري بالدولة.

يحصل المتخرجين من البرنامج على شهادة من الاكاديمية الوطنية للتدريب و تأهيل الشباب بعد إجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج، والتى تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ( علوم سياسية واستراتيجية /علوم إدارية وفن القيادة /علوم إجتماعية وإنسانية)، ويتخلل ذلك أنشطة رياضية، وثقافية، وفنية.
كما يطبق البرنامج نموذجا تعليميا مرتكزا على مفهوم إكتساب الخبرات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية فى صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملى مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة.

يلتقى الدارسون خلال فترة البرنامج عددا من رموز الفكر والثقافة، لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة السيسي مصر رئاسة الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب

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وائل لطفي

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