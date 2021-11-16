العراق يعلن القبض على إرهابيين أحدهما المسؤول الإداري لولاية الجزيرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما ما يسمى المسؤول الإداري لولاية الجزيرة في نينوى.

وذكرت الخلية في بيانها إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 15 والتي أكدت تواجد إرهابيين اثنين في مناطق حي الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربي نينوى، تم التحرك بالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 73 واستخبارات ومكافحة إرهاب زمار، على الاهداف المحددة والقبض عليهما".

وأضافت أن "أحدهما شغل منصب المسؤول الإداري لما تسمى (ولاية الجزيرة )، في حين يعد الثاني من العناصر الناشطة بما تسمى (المعسكرات العامة ) لداعش"، مشيرة إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب إحكام المادة 4 إرهاب".