الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إيرينى ميشيل: العاصمة الإدارية تجذب الاستثمارات

إيرينى ميشيل
إيرينى ميشيل

شددت إيرينى ميشيل، العضو المنتدب لمجموعة الصناعات الكهربائية، على أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متوقعة أن يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقارى.

وقالت «إيرينى» إن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة جاذبة للاستثمارات، من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة، وزيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية من قبل الشركات والمصانع الراغبة فى إكمال منظومة عملها وفقًا لهذه التطورات.

وأضافت: «نقل الوزارات والهيئات الحكومية يضاعف الطمأنينة لدى المستثمر، الذى يرغب فى رؤية العاصمة وهى تعمل وتستقبل آلاف العاملين والمواطنين بشكل يومى».

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