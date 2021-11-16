الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عن حكاية «حتة من القمر».. حماقي: "الناس اتاثرت بيه جدًا"

حكاية حتة من القمر
حكاية حتة من القمر

أعرب المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن سعادته لنجاح حكاية "حتة من القمر" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، المكوّنة من 5 حلقات، في جذب انتباه الجمهور بعد تسليط الضوء على ضرورة تقبل اختلاف الآخرين والابتعاد عن التنمر.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا كنت متحمس للحكاية جدًا بسبب تناولها لقضية مهمة وهي التنمر على أصحاب الوحمة وصداها الواسع على السوشيال ميديا والناس اتاثرت بيها جدًا".

وأضاف، “كنّا بنصوّر أكتر من 18 ساعة في اليوم على مدار 8 أيام”، مُشيرًا إلى أن التعاون مع هؤلاء النجوم المميزين خلال التصوير كان مريحًا.

وتناولت حكاية «حتة من القمر» قضية «التنمر» من خلال شخصية «قمر» التي تلعب دورها الفنانة لقاءالخميسي، فهي لديها وحمة كبيرة في وجهها، ولا تذهب إلى مكان إلا وتحاوطها نظرات الناس، ودائما يتم سؤالها عن الشكل الموجود في وجهها وهو ما يعرضها لمضايقات ومواقف صعبة .

مسلسل "زى القمر"، بطولة كلًا من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، وتقدم لقاء الخميسي في الحدوتة معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

حكاية حتة من القمر حتة من القمر زي القمر مسلسل زي القمر المخرج محمد عبد الرحمن حماقي

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