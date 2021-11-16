خبراء: عودة منتدى شباب العالم تصحح صورة مصر فى الخارج

شدد عدد من أساتذة العلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب على أهمية انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد توقف لمدة عام بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال أساتذة فى العلوم السياسية وبرلمانيون، تحدثت معهم «الدستور»، إن انعقاد المنتدى يعكس استمرارية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهجها القائم على الاهتمام بالشباب، وإنه لم يكن مجرد وعد لفترة مؤقتة.

سعيد صادق: جسر تواصل بين القيادة السياسية والمجتمع

وصف الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية، منتدى شباب العالم، الذى تحرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على عقده طوال السنوات الماضية، بأنه حدث فريد من نوعه.

وقال «صادق» إن منتدى شباب العالم هو «حدث فريد من نوعه»، فلا توجد دولة فى العالم تُنظم مثل هذه المنتديات واللقاءات، التى تعد جسرًا للتواصل بين القيادة السياسية والحكومة، والشباب والمجتمع، فى ظل أنه يشهد توضيح أسباب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الرسمية والرد على تساؤلات المواطنين، ويمثل نوعًا من أنواع «التنفيس»، ويعطى صانع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع، خاصة فئة الشباب، ما ينعكس بالرضا على المجتمع ككل.

وأضاف أستاذ الاجتماع السياسى: «مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمكنت من تحقيق نجاحات تنموية حقيقية، ورغم انشغالها بهذه المعركة المهمة وبتنفيذ مشروعات قومية كبرى، تواصل فى الوقت نفسه الاهتمام بالشباب، والتواصل الفعال والبناء مع المجتمع».

وشدد «صادق» على أهمية هذا التوجه من قبل الدولة، لأن الاهتمام بالشباب أمر حتمى، فى ظل أنهم يمثلون ٦٠٪ من بنية المجتمع.

محمد سالمان: يولِّد أفكارًا جديدة تخدم الوطن

أشاد الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، باكتساب منتدى شباب العالم صفة «المؤسسية»، وأضاف أستاذ العلوم السياسية: «المنتدى يخدم مصالح مصر خارجيًا، من خلال طرح الشباب لأجندة بها ملفات خارجية، ومشاركة عدد كبير من شباب العالم فى فعالياته، ما يخلق رأيًا دوليًا مؤيدًا لمواقف مصر، ويصحح المفاهيم المغلوطة عنها».

ورأى أنه من المزايا الأخرى للمنتدى خلق نوع من الاحتكاك بين شباب من مختلف دول العالم، وبالتالى توليد أفكار جديدة يمكن تنفيذها لخدمة الوطن.

آية مدنى: يعكس قدرة الدولة على تخطى الصعاب والتحديات

أعربت النائبة آية مدنى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بعودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، خاصة بعد تأجيل النسخة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وقالت إن عودة المنتدى خلال هذه الفترة الحرجة فى حياة العالم أجمع يعكس قدرة الدولة المصرية على مواجهة الصعاب والتحديات، ويؤكد نجاح مصر وشعبها فى التصدى لجائحة كورونا، من خلال السعى الدءوب والجهد المتواصل، دون الإخلال بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة الوباء. وأضافت أن الشباب يحمل دائمًا أفكارًا جديدة، ما يعنى أن مناقشاتهم خلال المنتدى قد تساعد العالم على التعامل مع أزمة الوباء، كما أن أفكارهم ستلاقى اهتمامًا دوليًا كبيرًا، خاصة بعدما اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى باعتباره منصة دولية.

إكرام بدرالدين: انعقاده مهم لدعم السياحة

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن استمرار انعقاد منتدى الشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو أمر مهم للغاية، ويؤكد أن مصر دولة مستقرة، ويعكس نجاحها فى مواجهة وباء كورونا، وقدرتها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يعد بمثابة رسالة للعالم حول طبيعة الأوضاع بمصر. ونوه بأن للمنتدى عدة فوائد، منها ما هو اقتصادى، خاصة أنه ينعقد بمدينة شرم الشيخ، ما يعد بمثابة دعوة لزيارة مصر، ودعم السياحة فى ظل الأمن والأمان والاستقرار، واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.