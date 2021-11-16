مصرع سيدة وإصابة نجلها خلال مشاجرة بين عائلتين فى أسوان

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجلها بعد إصاباتهما بأعيرة نارية أطلقت خلال مشاجرة وقعت بين عائلتين، اليوم الثلاثاء، بإحدى قرى مدينة إدفو فى محافظة أسوان.

وتلقت أجهزة الأمن بأسوان بلاغًا بوقوع مشاجرة بقرية النقبة بالرمادي بحري أسفر عن مصرع سيدة بطلق ناري واصابة نجلها بذراعه الأيمن، وتم نقل حالة الوفاة إلي مشرحة إدفو ونقل المصاب إلى المستشفى.

وتبين أن أطراف المشاجرة هم عائلتي “الروافع” و"هاشم"، بسبب لهو الأطفال، ووقوع مشادة كلامية بين السيدات وتدخل الأزواج ورجال العائلتين، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية فأصيبت إمرأة ولقيت مصرعها فى الحال وأصيب نجلها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى سياق متصل نشب حريق فى أحد مطاعم المأكولات بمدينة إدفو، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقي اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بمركز إدفو التابع للمحافظة، بنشوب حريق في أحد محال المأكولات وامتدت النيران حتى سوبر ماركت مجاور له.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.