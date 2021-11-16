«حماة الوطن» بأسوان يشكل لجنة أزمة مجتمعية لخدمة متضرري السيول

أعلن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، تشكيل لجنة أزمة مجتمعة على مدار الساعة؛ لتسخير كافة إمكانيات الحزب لدعم أهالينا متضرري سيول أسوان، وكذلك تجهيز قوافل طبية وغذائية ومواد إعاشة ستذهب اسوان خلال ساعات بالشحن الجوي والبري.

ونسق الحزب من خلال أمانة أسوان مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن المتضررين من السيول الأخيرة التي ضربت المحافظة. وتبرع الحزب بمبلغ مليون جنيه لمنكوبي السيول بأسوان، كدفعة أولى إلى صندوق تحيا مصر، على أن تتحرك قافلة اليوم من رجال أعمال بالحزب، وجمعية مصر بلا مرض، للتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان وكذلك النائب السابق ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان. وحددت أمانة أسوان الاحتياجات العاجلة للمتضررين من السيول والمتمثلة في المواد الغذائية والبطاطين ومواد البناء وأجهزة كهربائية ومنزلية.

وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب نسق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة مصر بلا مرض لتوفير البطاطين والمراتب، بإشراف أمانة الحزب بأسوان.

وأضاف أن أي دعم مادي أو عيني سيسلم أمام ديوان عام محافظة أسوان، حيث أن الأجهزة التنفيذية، هي الأقدر على توجيه المساعدات لمستحقيها.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، أن الحزب سيعمل بكافة طاقاته وجميع الأمانات القريبة من مناطق التضرر لمساندتهم، وسيتم التنسيق لمتابعة كافة الجهود ووسائل الدعم والمساندة لأهالينا بأسوان، بناءً على توجيه رئيس الحزب والأمين العام.

وأعلن المهندس كريم إمام، أمين أمانة شباب الحزب، عن توفير عدد من الشباب لزيارة الأماكن المتضررة وإعداد بيانات بما تم توفيره، والوقوف على الاحتياجات، بالتنسيق مع أمانة شباب الحزب بأسوان.