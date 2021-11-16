الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شركات قطاع الأعمال تنتهي من تطعيم العاملين بلقاح كورونا

تطعيم العاملين بلقاح
تطعيم العاملين بلقاح كورونا

انتهت شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تطعيم العاملين لديها بلقاح كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين إلا بعد تلقي اللقاح.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر الماضي.

وتضمن القرار حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، بدء من 15 نوفمبر الجاري

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