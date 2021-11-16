الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

الإقامة في الفنادق
الإقامة في الفنادق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين والمستثمرين السياحيين.

واستعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إجراءات السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرًا إلى بدء عمل 5 شركات دولية متخصصة في مجال مراجعة إجراءات السلامة الصحية، ومضيفًا أنه تقرر التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، مع عدم تجديد الرخصة للمنشأة التي لا تلتزم بالإجراءات.


وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك في إطار استهداف شرائح أعلى في الإنفاق من السائحين، وسيتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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