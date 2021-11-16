وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان النهوض بصناعة الحرير والتمور

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمكتبه اليوم، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لبحث متابعة المشروعات الجارية.

يأتي هذا في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى الوادي الجديد الخميس الماضي.

وبحثا كيفية النهوض بصناعة الحرير وتعميم التجربة في كافة مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وكذلك الاهتمام بالمناحل لإنتاج عسل نحل عالي الجودة، والنهوض بصناعة التمور واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة، ودفع مشروعات تحديث الري بالمحافظة والتحول من نظم الري القديمة إلى أساليب الري الحديثة.

كما التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالمحافظة بالتعاون مع الصندوق.

حيث بحثا إجراءات استغلال منطقة موط القديمة طبقًا لما هو مخطط تنفيذه، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منها، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة بلاط الإسلامية، وأعمال تطوير منطقة درب السندادية وغيرها من المناطق غير المخططة بمدينة الخارجة، والتي تشمل إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ودهانات الواجهات ورصف الطرق وتوصيل الغاز الطبيعي.

هذا وتبلغ نسبة المناطق الجاري تطويرها ٥٥٪ من المناطق غير المخططة المستهدف تطويرها.