المتهمون بحرق حانوت ملك هيئة الأوقاف: «قطعنا الخزنة بصاروخ كهربائي» (مستندات)

حصل «الدستور» على المستندات الكاملة في اتهام 3 أشخاص بإحراق حانوت مملوك لهيئة الأوقاف، لسرقة مبالغ مالية.

وتبين من قرار الإحالة في القضية رقم 7720 لسنة 2021 جنايات قسم الموسكي، والمقيدة برقم 282 لسنة 2021 کلی وسط القاهرة، أن النيابة العامة تتهم: «يوسف علي يوسف 54 سنة عامل، و«يسري حسن علي أحمد» 49 سنة عامل، وعمر شوقي عبدالحليم عبد الوهاب 29 سنة - بدون عمل»، بدائرة قسم شرطة الموسكي بمحافظة القاهرة لوضعهم النار عمدا في الحانوت المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بأن قاموا بسكب أحدي المواد المعجلة على الاشتعال وأضرموا النيران بها، ما نتج عنه نشوب الحريق وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا المبالغ المالية المبينة والمقدرة قيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليا أحمد عبدالشافي متولي شرف، وقد وقعت الجريمة ليلا، وأتلفوا عدة أموالا منقولة والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق.

وقال الشاهد الأول أحمد عبدالشافي متولي شرف، 37 سنة، صاحب شركة كمبيوتر، أنه تناهى إلى علمه قيام المتهمين بإضرام النيران عمدًا بالحانوت، بأن قاموا بإشعال النيران ببعض المنقولات المملوكة له بالحانوت المار بيانه الكائن بالطابق الثاني بأحد العقارات.

وأضاف ارتكابهم للواقعة عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالية خاصة به قدره خمسة وسبعون ألف جنيه، متواجدة بالخزينة الحديدية الخاصة به المتواجدة بالحانوت، لافتا إلى أنه عقب كسر تلك الحزينة والاستيلاء على المبلغ المالية قاموا بارتكاب واقعة الحريق لطمس آثار السرقة.

وأضاف بأن ما لحق به من تلفيات من جراء حدوث الواقعة قدرت قرابة النصف مليون جنيه.

ومن جانبها، قالت نوسة عبدالملاك إبراهيم عبدالرحمن 44 سنة، محامية بإدارة الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، أن الحانوت محل الواقعة مملوكًا لهيئة الأوقاف المصرية.

تحريات المباحث

وقال رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، إن تحرياته السرية حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بوضع النيران عمدا بالحانوت محل الواقعة الممملوك لهيئة الأوقاف المصرية، عقب قيامهم بسرقة المبالغ المالية المملوكة لكلا من الشاهد الأول والثالث، والشروع في الاستيلاء على مبالغ الشاهد الخامس عقب قيامهم بإتلاف الخزائن الحديدية المملوكة لك من الشاهد الأول والخامس الوالدة آلة حانوت محل الواقعة.

وتبين قيام المتهمين بقطع باب الحانوت باستخدام قاطع كهربي، ثم أشعل المتهمين النيران في الحانوت لطمس آثار السرقة، وتبين وقيام المتهم الأول بتسليم المبالغ المالية المسروقة والصاروخ الكهربي للمتهم الثالث عقب ارتكابهم للواقعة لتهريبهم من المبنى.

الحكم

كانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين لإشعالهم النيران في حانوت هيئة الأوقاف المصرية لسرقته بمنطقة باب الشعرية.