الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

توقيع 5 دواوين جديدة على هامش مهرجان بيت الشعر

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

على هامش مهرجان بيت الشعر بالأقصر واصل البيت فعالياته ضمن برنامج الدورة السادسة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، حيث تم توقيع 5 دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة وبتَرشيح من بيت الشعر بالأقصر للشعراء.

أول هذه الدواوين كان ديوان "شاهد من رخام" للشاعر ضياء الكيلاني، وهو شاعر مصري حاز العديد من الجوائز الأدبية العربية، صدرت له العديد من الدواوين كان آخرها ديوان "شاهد من رخام" ضمن حفل التوقيع الذي أقامه بيت الشعر هذا الصباح، والديوان صادر عن دائرة الثقافة بالشارقة.

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والشاعر الثاني هو محمد فتحي، وهو شاعر مصري أيضًا، فاز بالعديد من الجوائز في الشعر العربي، صدر له قبل ذلك ديوان "الراعي"، أما الديوان الذي وقعه على هامش مهرجان الشعر فهو ديوان "كَنَسرٍ على الأيام" الذي ضمنه حفل التوقيع لإصدارات بيت الشعر لهذا العام.

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الديوان الثالث كان للشّاعر بهجت صميدة، وهو شاعر مصري معاصر صدرت له العديد من الدواوين الشعرية منها ديوان" العصافير ترفض موتي"، وديوان "للنهار رأي آخر"، وديوان "عندما تسرق القصيدة نظارتك"، أما ديوانه الذي وقعه على هامش مهرجان بيت الشعر فهو ديوانه "على باب الروح" والديوان ضمن إصدارات ضمن إصدارات بيت الشعر لهذا العام.

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الديوان الرابع الذي تم توقيعه على هامش مهرجان بيت الشعر هو ديوان "عشب الليل"، للشاعر الدكتور النوبي عبدالراضي، وهو شاعر مصري جنوبي معاصر بدأ مسيرته في الشعر منذ فترة كبيرة، وصدرت له العديد من الدواوين الشعرية، آخرها ديوان "عشب الليل" الذي ضمه حفل التوقيع اليوم في بيت الشعر ضمن فعاليات المهرجان الشعري، والديوان صادر عن دائرة الثقافة بالشارقة.

أما الديوان الخامس فهو ديوان "نصوص الجبنة" للشاعر الجنوبي محمود الكرشابي، وهو شاعر مصري حاز العديد من الجوائز في فن المونو دراما، والشعر، وقد صدرت له من الدواوين الشعرية ديوان " كشحاذ يحمل دفترًا"، و"نصوص الجبانة" الذي وقعه الشاعر اليوم هو ديوان صدر عن دار الأدهم شمله حفل التوقيع اليوم في بيت الشعر.

مهرجان بيت الشعر صدر حديثا دواوين بيت الشعر بيت الشعر بالأقصر دائرة الشارقة الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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