طاقة النواب تناقش طلبى إحاطة حول توصيل الغاز لقرى البحيرة

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة حسام صالح عوض الله، طلبي إحاطة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي لقرى «كومبو- أسعد – 400 مغازي – ستمائة المغازي – منية السعيد»، وعزبتي «لطفي – حمد منيسي» مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، علمًا بأن هذه القرى والعزب بها صرف صحي حكومي.

وجاء طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب فايزة صالح بشأن الآتي:

• عدم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت محافظة البحيرة رغم الانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي بها وعلمًا بأنه يجرى أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية نكلا العنب الملاصقة تمامًا لقرية جزيرة نكلا.

• سرعة توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركزي شبراخيت وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث إن هذه القرى تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الحكومي لها.

ومن جانبه، قال النائب بلال النحال مقدم الطلب الأول، إن لديه عدة قرى دخل إليها الصرف الصحي ولم يتم توصيل الغاز بها حتى الآن، قائلًا: «الناس عايشة على أمل يوصلوا الغاز».

وأضاف «النحال»، أنه سبق وتقدم بطلب حول عدم دخول الغاز في هذه المناطق في الدورة البرلمانية السابقة وحتى الآن لم تحل المشاكل، مؤكدًا أن الأهالي لديهم رغبة حقيقية لدخول الغاز ومستعدون لتقديم أي مساعدة، قائلًا: «أي مشاكل أمام المسئولين مستعدون لتحملها».

بينما علّق حسام صالح رئيس اللجنة قائلًا: «الدولة هدفها واضح وصريح في توصيل الغاز لجميع البيوت المصرية»، مضيفًا أن المناطق التي لم يدخل لها الغاز في المرحلة الأولي فهناك مرحلتان ثانية وثالثة، مؤكدًا أن مصر كلها ستكون نفطية بالكهرباء والغاز والصرف الصحي، لأنه حق أصيل للمواطن المصري.

اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب

توصيل الخدمات والمرافق

وأضاف النائب حمادة الجبلاوي، وكيل اللجنة، أن القيادة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي، حريصة أشد الحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق لجميع المناطق والقرى والنجوع للمواطنين، من أجل تقديم كافة سبل الراحة للمواطن المصري، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة حياة كريمة.

وفي ذات السياق، قال المهندس عمر مسعود رئيس الشركة الوطنية ناتجاس، إن موازنة 2021-2022 شغالين عليها من أول شهر يونيو الماضي، وتم تحديد القرى لتوصيل الغاز إليها وستكون الأولوية لما تحدده الدولة، مؤكدا أن جميع القرى الموجودة بطلب الإحاطة تشملها ميزانية العام المقبل.

وأكد «مسعود» أنهم بدأوا في توصيل الغاز منذ عام 2015، ووصل الغاز لحوالي 43 قرية، وحاليًا نعمل على توصيل الغاز لـ20 قرية أخرى.

وشدد رئيس شركة ناتجاس، على أن هناك قرى تحتاج ميزانية كبيرة، نظرًا لبعدها عن الشركة، فهناك خطوط تتعدى الـ6 كيلو، ما يؤدي إلى تأجيلها والعمل بقرية أخرى أقل تكلفة.