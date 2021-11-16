تفاصيل برنامج «البنك الدولي» لتوصيل الصرف الصحي بالريف المصري

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية - والذى تبلغ تكلفته 850 مليون دولار- سيوفر خدمات الصرف الصحي لـ 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى وعزب وكفور ونجوع شديدة التلوث في محافظات “الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية”، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي للمنازل ومحطات لمعالجة مياه الصرف.

ويعمل البرنامج على تدعيم الشركات المحلية المعنية بالمياه والصرف الصحي وتحفيزها على تقديم خدمات لامركزية فعالة وشاملة تخضع للمساءلة، كما أنه يضع الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع من خلال إعداد استراتيجيته الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي ومساندة الإصلاحات التي تعالج الضوابط التنظيمية والأسعار.

وحققت شركات المياه والصرف الصحي أهدافها المحددة في إطار خطة عمل تهدف إلى تطوير مستوى الأداء، على الرغم من تأثير جائحة كورونا، حيث تم ربط 42 ألف أسرة بشبكات صرف صحي تعمل بكامل طاقتها، ويجري تنفيذ عقود تغطي أكثر من 190 ألف توصيلة منزلية.

وأعدت مجموعة البنك الدولي دراسة تشخيصية منهجية جديدة بشأن مصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيتمثل محورا التركيز الأساسيين لهذه الدراسة على إتاحة فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وسيعالج الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم أدوات تحليل ذات صلة، واستخدام المعارف العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف المعنية لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره.

وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً من 15 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطاتها 6.24 مليارات دولار.