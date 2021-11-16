الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز للرجل أن يدعو بالزواج من امرأة بعينها؟.. مستشار المفتي يوضح

حكم الشرع في الدعاء خلال الصلاة بالزواج من امرأة معينة أو منفعة دنيوية، من الأسئلة التي يكثر عليها البحث عبر مؤشرات البحث الشهيرة، وخلال وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة، هو الدعاء في الصلاة لمنافع دنيوية للأشخاص وغيرهم، فالكثير من الناس لا يعرف أن الدعاء هو سلاح العبادة وقيل مخها، وهو الكلام المباشر من العبد لربه في كل وقت وحين.

وكان ورد سؤالا من رواد التواصل الاجتماعي عبر جروبات الفتوى الخاصة، يقول: «هل يجوز أن أدعو في الصلاة بتحصيل منفعة دنيوية لنفسي أو لشخص معين أو الزواج بواحدة معينة وخلافه؟».

من جانبه، أجاب على هذا السؤال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، قائًلا: "إن مقصود الدعاء هو طلب العون والاستمداد من الله تعالى في إجابة السؤال وقضاء الحاجة».

وأضاف «عاشور»، أنه قد اختلف الفقهاء في حكم الدعاء في الصلاة بمعينٍّ غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم :حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الدعاء في الصلاة بالمأثور وعدم الدعاء بغيره . 

آراء الفقهاء في الدعاء خلال الصلاة بمنفعة دنيوية

وتابع: بينما ذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة إلى أنه يجوز الدعاءُ في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة، لعدة أحاديث.

واستشهد بما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثَرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ؛ فَإِنَّهُ قَمِنٌ- أَيْ: جدير-أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» «صحيح ابن خزيمة/ 602»، فدلهم على الدعاء من غير تقييد.

واختتم عاشور فتواه بأنه يجوز شرعًا الدعاءُ بأمر دنيويٍّ في الصلاة، كزوجة معينة أو صديق أو سيارة أو نجاح مثَلًا، سواء كان الدعاء للنفس أو للغير، مع الحرص على أن لا نَنْجَرَّ في الدعاء إلى تفاصيل تُخْرِجُنا عن الخشوع في الصلاة .

آراء الفقهاء في الدعاء خلال الصلاة بمنفعة دنيوية الفقهاء الدعاء قضاء الحاجة الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية طلب العون المالكية والشافعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«الصحة»: تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بكورونا و69 وفاة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان