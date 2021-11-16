الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمى»: الحكومة حريصة على التأسيس لبناء دولة مؤسسات

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على التأسيس لبناء دولة مؤسسات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن "الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، وناقش خلالها مستجدات الأحداث في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي، في مستهل الجلسة، تطورات الأوضاع العامة في العراق، وبحث المستجدات السياسية والأمنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.

وأصدر الكاظمي مجموعة من التوجيهات للوزراء تتعلق بمواصلة بذل الجهود، وتذليل العقبات أمام المشاريع التي تنفذ لخدمة المواطنين، والتأكيد على عدم التأثر بالأوضاع التي يشهدها البلد في هذه الأيام.

وبيّن أن "الحكومة حرصت ومنذ بداية مهامها على مواجهة مختلف التحديات، والتأسيس لبناء دولة مؤسسات".

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وائل لطفي

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